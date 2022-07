Incêndio em casa habitada no Jardim da Serra

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram chamados a combater um incêndio que deflagrou, por volta das 19h10, no Caminho do Lombo do Forno, no Jardim da Serra.

Para o local foi mobilizada um viatura de combate a incêndios e três elementos da corporação, que verificaram que existia fumo a sair pelas janelas da habitação, tendo procedido à evacuação da mesma e extinção das chamas.

Na casa vivia, aparentemente sozinha, uma senhora idosa, que foi realojada em casa de familiares, devido ao intenso cheiro a fumo.

Não há feridos registar.