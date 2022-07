Carro furtado junto ao campo do Marítimo em Santo António

Um automóvel de marca ‘Nissan Micra’, com a matrícula 24-72-IB , foi furtado na madrugada de terça-feira, junto ao complexo desportivo do Marítimo, em Santo António.

Segundo a proprietária explicou ao DIÁRIO, o veículo foi estacionado nesse local pelas 23 horas de segunda-feira e, no dia seguinte, por volta das 7 da manhã, foi quando se apercebeu que a viatura tinha desaparecido durante a noite sem que ninguém tivesse dado por isso.

A lesada já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tenha alguma informação sobre o caso para entrar em contacto com as autoridades ou com este número de telemóvel: 969086707