Manchester United, sem Ronaldo, goleia Liverpool na estreia de Darwin

O Manchester United, sem o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo, bateu hoje o Liverpool (4-0), num jogo de preparação na Tailândia, que marcou a estreia do ex-benfiquista Darwin Núñez pelos 'reds'.

Ao contrário do avançado luso, Diogo Dalot e Bruno Fernandes integraram o 'onze' do United, que teve uma entrada forte e alcançou uma vantagem de três golos até ao intervalo, através de Jadon Sancho (12 minutos), Fred (30) e Martial (33).

Entre os golos do médio brasileiro e do avançado francês, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, mudou 10 dos 11 jogadores lançados de início, um deles o português Fábio Carvalho, recém-contratado ao Fulham, de Marco Silva.

Só o guarda-redes internacional brasileiro Alisson resistiu, até ao intervalo, à total mudança do 'onze' no Liverpool, e, do outro lado, o holandês Erik ten Hag também aproveitou o tempo de descanso para fazer rodar 10 atletas.

Na segunda metade do encontro, a toada manteve-se semelhante, com domínio dos homens de Manchester, e o uruguaio Facundo Pellistri, de 20 anos, fixou o resultado, aos 76 minutos, um quarto de hora depois de Klopp ter mexido em mais 10 jogadores, lançado na ocasião o ponta de lança Darwin Núnez, contratado recentemente ao Benfica, por 75 milhões de euros.