Vitória de Guimarães goleia Trofense em jogo de pré-temporada

O Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, goleou hoje o Trofense, da II Liga, por 4-1, num encontro de preparação para a época 2022/23, disputado em Melgaço, onde o conjunto vimaranense se encontra a estagiar.

Depois do empate com uma seleção da Associação de Futebol de Braga (1-1) e da goleada ao São Lourenço do Douro, dos campeonatos da Associação de Futebol do Porto, a equipa treinada por Pepa voltou a vencer, tendo chegado ao intervalo com uma vantagem de 3-0, face aos golos de Jota Silva, aos três minutos, de Alfa Semedo, aos 10, e de Tiago Silva, aos 33, na cobrança de um penálti.

Na segunda metade do desafio, Janvier ampliou a diferença para quatro golos, aos 53 minutos, antes de Vilson estabelecer o resultado final, aos 70.

O Vitória começou a partida com Matous Trmal na baliza, Miguel Maga, Jorge Fernandes, Mikel Villanueva e Hélder Sá na defesa, Ibrahima Bamba, Tiago Silva e Alfa Semedo no meio-campo, e ainda Jota Silva, Dani Silva e Bruno Duarte no ataque.

Pepa utilizou ainda os guarda-redes Bruno Varela e Celton Biai, os defesas Afonso Freitas, Bruno Gaspar, Abdul Mumin, Maxwell Woledzi, André Amaro, Ryoya Ogawa e Alberto Costa, os médios Nicolas Janvier, Matheus Índio e André Almeida e os avançados Nelson da Luz, Anderson Silva e Jason Bahamboula.

Já a formação da Trofa apresentou-se para o seu primeiro encontro de preparação com Tiago Silva na baliza, Daniel Liberal, Caio, Duarte e Pablo Maldini na defesa, Beni, Andrezinho e Tiago Antunes no meio-campo e ainda Alexandre, Pachu e Carrapeta no ataque.