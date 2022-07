Bicampeão 'Cash A Lot' estreia-se com um segundo lugar

Arrancou esta tarde o Campeonato de Portugal ORC, em vela da classe Cruzeiros, com a presença de 17 embarcações e um total de cerca de 140 velejadores.

Num evento organizado pelo Clube Vela do Atlântico, e que tem lugar nos 'mares' do Porto, Gaia e Matosinhos, o primeiro dia de campeonato contou com duas regatas barlavento/sotavento com a habitual nortada a aparecer e a garantir uma excelentes condições.

No final da jornada e na classe ORC A, a embarcação Panther/SYONE, que conta com os madeirenses Paulo Manso, João Ferreira e Pedro Silva, lidera com duas vitórias, seguido pelos actuais bicampeões de Portugal, a embarcação madeirense 'Cash A Lot -Madeira Tão Tua'. A equipa liderada pelo skipper Francisco Nóbrega fechou o dia com um terceiro e um segundo lugar. Já a fechar o pódio está o Pairito que foi segundo e terceiro.

Foto Cash A Lot Sailing Team

Nas restantes classes e começando pela ORC B o 'Ifaclinic.Com lidera com um segundo e um primeiro lugar, seguido do 'Vicky' que venceu a primeira regata e depois fez um segundo lugar, enquanto na terceira posição está o 'Milaneza' que obteve dois terceiros lugares.

Na divisão de Sports Boats o 'Keep Cool' está na frente da classificação, com o Cheers 25I Loft' e o 'Redifogo' a fecharem o pódio.

Para amanhã estão previstas mais duas regatas barlavento/sotavento, com o sinal de advertência às 12 horas para as classes A e B, e às 12h10 para os Sports Boats.