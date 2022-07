Seleccionador quer Portugal "ao mais alto nível" contra Países Baixos

Portugal vai ter de jogar "ao mais alto nível" contra os Países Baixos na quarta-feira e evitar erros como os que a Noruega cometeu contra Inglaterra, avisou hoje o selecionador nacional de futebol feminino, Francisco Neto.

Para o técnico, a goleada recorde imposta pelas inglesas na segunda-feira (8-0) evidenciou a "exigência máxima" dos torneios internacionais, algo que Portugal tem de mostrar frente às neerlandesas, detentoras do troféu e vice-campeãs do mundo, na segunda jornada do grupo C do Euro2022.

"Quando os erros acontecem, as equipas adversárias fazem golos. Ontem [segunda-feira], a Noruega, parece-me que foi por aí. Ao mínimo erro da Noruega, a Inglaterra, pela qualidade que tem, conseguiu concretizar as oportunidades de golo e depois é difícil sair dessas situações", disse, em conferência de imprensa.

A seleção lusa, vincou, tem "de acompanhar esse nível de exigência" e terá de "estar ao mais alto nível".

Neto defendeu que foram "erros posicionais" e não nervosismo que permitiram à Suíça adiantar-se no marcador do primeiro jogo contra Portugal nos cinco minutos iniciais, pelo que tem de evitar esses erros e lutar pela posse de bola contra os Países Baixos.

"Sabemos que não é fácil, mas quanto mais tempo conseguirmos ter a bola, menos oportunidades de golo e menos vezes os Países Baixos vão chegar ao nosso meio-campo", afirmou.

Portugal tem todas as 23 convocadas disponíveis, mas as neerlandesas perderam a guarda-redes e 'capitã', Sari van Veenendaal, com uma lesão num ombro, a centrocampista Jackie Groenen, infetada com o coronavírus, e a defesa central Aniek Nouwen, que fez uma entorse no tornozelo no jogo de sábado contra a Suécia.

Neto desvalorizou as 'baixas' no adversário, antecipando uns Países Baixos "super competitivos, individualmente com jogadoras talentosas, com uma experiência internacional muito grande".

Também a 'capitã' da seleção portuguesa, Ana Borges, admitiu que "vai ser um jogo completamente diferente daquele que foi contra a Suíça".

A avançada do Sporting, de 32 anos, é a jogadora mais experiente da equipa, tendo igualado as 145 internacionalizações da recordista Carla Couto. Foi também a mais utilizada por Francisco Neto na fase de apuramento para o Euro2022, percurso que, no início da carreira, achava ser "impensável".

"Quando começamos a jogar não temos noção de onde podemos chegar, nem pensamos nisso, queremos é jogar futebol", confessou, assumindo ser um "prazer enorme jogar por Portugal".

O encontro entre Portugal e os Países Baixos, do grupo C do Europeu feminino de futebol, está marcado para as 20:00, no Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, Inglaterra.

Na primeira jornada, Portugal empatou com a Suíça (1-1) e os Países Baixos empataram com a Suécia (1-1), mas, apesar de todas as equipas estarem em igualdade pontual, Portugal encabeça a 'poule' graças a critérios disciplinares.

O Europeu feminino de 2022 realiza-se de 06 a 31 de julho, em Inglaterra.