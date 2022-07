União Europeia vai organizar conferência de alto nível para reconstrução da Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje a realização, depois do verão, de uma conferência de alto nível para a reconstrução da Ucrânia, na sequência da reunião internacional realizada esta semana, em Lugano, Suíça.

"Para a reconstrução da Ucrânia, necessitamos dos melhores e por isso, juntamente com a presidência alemã do G7 [as sete maiores economias mundiais], iremos convocar uma conferência de alto nível após o verão", disse a líder do executivo comunitário num debate no Parlamento Europeu.

Von der Leyen salientou ainda que a reconstrução da Ucrânia, um desafio que classificou como "colossal", irá precisar de toda a ajuda possível, apelando ao mesmo tempo a um esforço para se chegar a um fim do conflito desencadeado pela invasão do país pela Rússia, em 24 de fevereiro.

A Ucrânia e os seus aliados chegaram na terça-feira a acordo em Lugano, Suíça, sobre os princípios orientadores da reconstrução do país após a guerra com a Rússia, que incluem a luta contra a corrupção, entre outras vertentes.

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmygal, estimou que a reconstrução do país agora candidato à União Europeia (UE) implicará um investimento de 750.000 milhões de dólares (cerca de 728.000 milhões de euros, ao câmbio atual) num prazo de 10 anos.