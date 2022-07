“Abortos com número mais baixo de sempre”. Esta é a manchete do DIÁRIO desta segunda-feira, 5 de Julho, onde se dá conta de que foram realizadas 154 interrupções voluntárias da gravidez em 2021, no serviço público de Saúde da Região, uma descida de 33% face ao ano anterior e a mais baixa desde que a lei foi implementada.

Em Londres, o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, e o director regional das Comunidades, Rui Abreu, insistem na resolução dos problemas no Consulado Geral de Portugal em Londres. “Não são farpas” a Cafôfo, garantem. A instituição ‘Respeito’ vai receber o apoio do Governo Regional.

No fecho do congresso do PSD, que decorreu no Porto, saiba que as Autonomias estão na agenda e que Albuquerque conquistou mais votos do que Montenegro, no congresso que correu de feição ao PSD-M.

Em termos de desporto, a Câmara do Porto Santo pretende saldar dívidas do Portosantense e reactivar clube, que neste momento está em processo de insolvência. O II Torneio de Golfe Atlântico é aposta para manter.

“Conhecer o que circula para intervir”. João Goulão vem à Madeira falar sobre os problemas das drogas. O Coordenador Nacional para os Problemas das Drogas diz que é necessário primeiro fazer uma a aproximação aos consumidores, para obtenção de amostras.

