Campeões Países Baixos começam com empate face à Suécia, que deixa Portugal a liderar o grupo C

Os jogos de hoje do Grupo C do Europeu de futebol feminino terminaram com empates, deixando 'sabores' diferentes aos Países Baixos, campeões em título, travados pela Suécia, e a Portugal, que mostrou muito resiliência ante a Suíça.

O 2-2 do Suíça-Portugal, em Leigh, e o 1-1 do Países Baixos-Suécia, em Sheffield, deixam o grupo ainda muito equilibrado, com as quatro seleções com claras perspetivas de ficarem nos dois primeiros lugares, os que apuram para os quartos de final da competição.

Presente no seu segundo Europeu como repescado, devido à exclusão da Rússia, seleção que tinha eliminado a equipa das 'quinas' no 'play-off', Portugal demonstrou muita garra e esteve perto de ganhar um jogo em que já perdia por duas bolas aos cinco minutos.

A equipa comandada por Francisco Neto, 30.ª colocada do 'ranking' da FIFA, tinha pela frente a 20.ª classificada e não se atemorizou pela 'teórica' diferença de potencial.

Coumba Sow (dois minutos) e Rahel Kiwic (cinco) adiantaram as helvéticas e chegou a 'temer-se' uma possível goleada.

Mas, isso não aconteceu e, após o intervalo, as portuguesas reapareceram revigoradas e dispostas a mostrar que têm melhor jogo em termos técnicos - ainda que perdendo na comparação de poder físico.

Diana Gomes (58 minutos) e Jéssica Silva (65) marcaram para Portugal, com a equipa, claramente motivada, a desperdiçar várias vezes o terceiro golo. Na parte final, as suíças voltaram a ser perigosas e mostraram que também procuravam os três pontos.

As duas seleções mais fortes do grupo jogaram entre si, com os Países Baixos, campeões da edição anterior, a sofrerem muito para anular uma desvantagem inicial e empatar com a forte Suécia.

O golo sueco foi marcado aos 36 minutos, por Jonna Andersson, a concluir uma jogada com muitas culpas para a defesa neerlandesa, apática e com erros de marcação.

Jill Roord, aos 52 minutos, restabeleceu a igualdade, no jogo que fica para a história pelo recorde de espetadores (21.342) entre equipas que não incluem o país anfitrião.

Os Países Baixos deixam o estádio de Bramall Lane com poucas razões para sorrir, já que viram lesionar-se a guarda-redes Sari van Veenendaal (ombro) e a central Aniek Nouwen (tornozelo).