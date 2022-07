Seleção feminina de andebol acaba no quarto lugar nos Jogos do Mediterrâneo

A seleção feminina de andebol acabou hoje o torneio dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022 no quarto lugar, ao perder o jogo pelo bronze com a Sérvia por 26-22, no último momento competitivo português na competição.

No dia de encerramento da 19.ª edição dos Jogos, Portugal procurava a 27.ª medalha da missão, com 159 atletas, mas as sérvias acabaram por se impor, sobretudo devido a uma segunda parte de qualidade.

Portugal começou a perder mas deu a volta no primeiro tempo, de que saiu a vencer por 12-10, e parecia superior, perante várias desconcentrações sérvias e várias defesas da guarda-redes lusa, Jéssica Ferreira.

Ainda assim, falhou três dos cinco livres de sete metros de que dispôs, não conseguindo uma vantagem mais dilatada, e a Sérvia demorou pouco mais de cinco minutos a 'virar' marcador, para 14-13.

O segundo tempo foi a chave do encontro, dado que com 17 minutos decorridos a Sérvia já tinha marcado 11 golos, para chegar aos 21, e Portugal estava 'emperrado', com apenas três tentos apontados.

A reação lusa, com vários golos nos últimos minutos, já veio tarde, tendo servido para pouco mais do que aproximar o marcador, deixando as comandadas de José António Silva no quarto posto final.

Foi a segunda derrota com a Sérvia neste torneio, depois de perderem por 21-20 na abertura da fase de grupos, num jogo em que Jovana Jovovic, a 'capitã', foi decisiva, com sete golos, os mesmos de Aleksandra Vukajlovic.

Na equipa portuguesa, Neide Duarte, a irmã Maria Duarte, e Carmen Figueiredo foram as principais 'artilheiras', com quatro golos cada.

Este jogo encerrou o programa desportivo para a missão portuguesa, no dia em que, pelas 21:00, arranca a cerimónia de encerramento, contando apenas com o jogo pelo ouro do andebol, entre Espanha e Croácia.

Ao todo, Portugal conquistou 25 medalhas, somando os ouros de Leandro Ramos, João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo (por duas vezes) e Rafael Reis, à prata de Ana Pinho Rodrigues, Maria Inês Barros, Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Daniela Campos, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Raquel Pereira, Rafaela Azevedo, Lorène Bazolo, Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram em 25 de junho e terminam hoje, tendo contado com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.