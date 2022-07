Ponta do Sol Gym Cup junta os melhores do trampolim nacional

O CTM Ponta do Sol irá levar a efeito, entre os dias 11 e 16 de Julho de 2022, no pavilhão da Ponta do Sol, um campo de treino de ginástica de trampolins denominado Ponta do Sol Gym Camp 2022, sendo que nos últimos dois dias haverá lugar à competição formal, o Ponta do Sol Gym Cup.

Neste evento estarão presentes cerca de 60 ginastas, 7 juízes, 8 treinadores, 15 delegados e 10 acompanhantes, dos cinco clubes inscritos.

Com o intuito de trazer à Região, ginastas, treinadores, delegados e acompanhantes, para um momento de partilha de experiências e aprendizagens que muito contribuirão para o desenvolvimento da modalidade e dos ginastas na RAM, o evento espera atrair a população madeirense para conhecer esta modalidade.

Assim, como referido, nos dias 15 e 16 de Julho de 2022, será levado a efeito o Ponta do Sol Gym Cup em todos os aparelhos de competição de ginástica de trampolins, momento único para poder assistir a alguns dos melhores ginastas nacionais em acção.