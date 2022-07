Andebol da Bartolomeu a caminho do Paredes Cup 2022

O Torneio Internacional de andebol jovem Paredes Cup 2022, que se realiza de 12 a 17 de Julho, vai contar com a presença de uma vasta comitiva do Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo, num total de 6 equipas, Infantis masculinos e femininos, Iniciadas feminino, Juvenis femininos e masculinos e Juniores femininos

As jovens andebolistas iniciaram, esta manhã, a viagem até ao Porto para marcarem presença naquela competição de final de temporada.

Relembre-se que em Paredes já se encontra uma comitiva do do CS Madeira, torneio que igualmente contará com a presença do CS Marítimo.