Centro de Inclusão Social da Madeira lança projecto 'Café Inclusão'

Para celebrar o 3.º aniversário do Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM) será lançado, amanhã, o projecto 'Café Inclusão', um programa implementado em parceria com a Associação dos Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais da Madeira (AAPNEM), que pretende ser uma nova área de capacitação para a inclusão.

O objectivo passa pela autonomização e integração no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, através da promoção de tertúlias e acções de sensibilização.

O CISM é uma infra-estrutura "única, de referência a nível nacional, criada com o objectivo de assegurar o desenvolvimento funcional e integral das pessoas com deficiência, numa perspectiva de inclusão, de reabilitação e terapêutica, de apoio psicossocial e familiar", refere uma nota enviada pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania.

Este centro visa proporcionar o bem-estar, a saúde e qualidade de vida aos utentes, "num contexto diferenciado e inovador".

O CISM representou um investimento de cerca de 9 milhões de euros, dos quais 4,1 milhões por parte do Governo Regional (GR) e 4,7 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), e agrega as respostas sociais correspondentes às valências de Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), Centro de Apoio à Deficiência Profunda (CADP) e Lar Residencial.

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, vai estar presente, amanhã, 12 de Julho, pelas 15 horas, nas comemorações deste 3.º aniversário.