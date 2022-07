Praça do Povo lotada para receber o Concerto do Dia da Região

Foi com casa cheia que a Praça do Povo recebeu na noite desta sexta-feira, 1 de Julho, a Orquestra Clássica da Madeira sob a batuta do maestro convidado José Eduardo Gomes, acompanhados pelo saxofonista Elvis Sousa e ainda pela voz da solista Cristina Barbosa. O repertório deste espectáculo musical incluiu clássicos intemporais.

Na plateia estiveram centenas de pessoas, entre elas turistas e locais, incluindo entidades oficiais civis, religiosas e militares.

Como habitual, o programa de comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses é organizado pelo executivo madeirense. As comemorações culminam este sábado com a apresentação da Orquestra Académica e Coros do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng.º Peter Clode.

A acompanhar a Orquestra Académica estarão 185 vozes, constituídas pelo Coro Juvenil dos Cursos Livres em Artes do Conservatório, com orientação artística da professora Zélia Gomes, e pelos Coros do Ensino Artístico Especializado do Conservatório (150 vozes), sob a orientação do professor Nélio Martins.

O concerto sobe ao palco da Praça do Povo do Funchal pelas 21h30. Inicialmente agendado para 30 de Junho, o espectáculo foi adiado para amanhã devido ao luto Nacional, decretado pelo Governo da República, pelo falecimento da pintora Paula Rego.