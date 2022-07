Concerto da Orquestra Académica e Coros do Conservatório levou muitos à Praça do Povo

O concerto da Orquestra Académica e Coros do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng.º Peter Clode, que se realizou este noite, levou muitas pessoas até à Praça no Povo, no Funchal.

O espectáculo está inserido no Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, cujas comemorações são organizadas pelo Governo Regional.



Ontem, também na Praça do Povo, realizou-se um concerto da Orquestra Clássica da Madeira, que contou com a participação da cantora Cristina Barbosa, do saxofonista Elvis Sousa e do maestro convidado José Eduardo Gomes.

O espectáculo esteve também inserido nas comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.