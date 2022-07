Irão pode entregar 'drones' de combate à Rússia, alerta Casa Branca

Os EUA acreditam que a Rússia está a recorrer ao Irão para receber "centenas" de veículos aéreos não tripulados, incluindo 'drones' com capacidade de armas, para utilizar na invasão à Ucrânia, referiu esta segunda-feira um conselheiro da Casa Branca.

O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, referiu que ainda não é claro se o Irão já forneceu algum dos sistemas não tripulados à Rússia.

Mas adiantou que os norte-americanos têm "informações" que indicam que o Irão se está a preparar para treinar forças russas para utiliza-los ainda este mês.

"As nossas informações indicam que o governo iraniano está preparar-se para fornecer à Rússia até várias centenas de 'drones', incluindo 'drones' com capacidade para armas num cronograma acelerado", destacou Jake Sullivan em declarações aos jornalistas.

Sullivan salientou também que esta é a prova de que os bombardeamentos avassaladores da Rússia na Ucrânia, que a levaram a consolidar os ganhos no leste do país nas últimas semanas, estão a resultar "num custo para a manutenção das suas próprias armas".

A revelação do conselheiro da Casa Branca ocorre na véspera da viagem do Presidente Joe Biden a Israel e Arábia Saudita, onde o programa nuclear iraniano e as atividades de Teerão na região serão um tema em discussão.

Jaque Sullivan apontou ainda que o Irão forneceu veículos aéreos não tripulados semelhantes aos rebeldes houthis do Iémen para atacar a Arábia Saudita antes do cessar-fogo alcançado desde o início de março.

As forças de Moscovo fizeram progressos no leste da Ucrânia e já controlam a maior parte da região do Donbass, mas Kiev assegura que a sua contra-ofensiva no sul está a progredir e a ganhar intensidade.

O exército ucraniano anunciou esta segunda-feira a libertação da pequena cidade de Ivanivka, na região de Kherson.

Segundo os meios de comunicação ucranianos, o sucesso dos recentes ataques aos centros logísticos russos está relacionado com o uso de novas armas fornecidas pelos aliados ocidentais.

A generalidade da comunidade internacional condenou a Rússia por ter iniciado a guerra na Ucrânia, que entrou na segunda-feira no 138.º dia.

A União Europeia e vários países ocidentais têm decretado sucessivos pacotes de sanções contra a Rússia e fornecido armas à Ucrânia.

Desconhece-se o número exato de baixas civis e militares, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm alertado que será consideravelmente elevado.