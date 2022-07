Banda Municipal de Santana realiza domingo um concerto eucarístico

No próximo domingo, dia 10 de Julho, a Banda Municipal de Santana vai apresentar um concerto eucarístico, às 12 horas, na Igreja Paroquial do Porto da Cruz.

Trata-se do segundo concerto, inserido no projecto denominado ‘Ciclo de Concertos Eucarísticos’, uma iniciativa que conta com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Este concerto terá a presença do solista Elvis Sousa, saxofonista, com um percurso musical reconhecido e premiado internacionalmente.

Para além do concerto, também será realizada uma Marcha de Procissão, oferecida e composta especificamente para a Banda Municipal de Santana, pelo músico e professor, João Caldeira, natural da freguesia do Porto da Cruz.