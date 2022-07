Orquestra Clássica da Madeira já ensaia concerto desta noite

Já estão a decorrer os ensaios para o concerto da Orquestra Clássica da Madeira, que se realiza, hoje, pelas 21h30, na Praça do Povo, no âmbito das comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

O espectáculo, com entrada livre, contará com a participação da cantora Cristina Barbosa, do saxofonista Elvis Sousa e do maestro convidado José Eduardo Gomes, prometendo casa cheia.

As comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses são organizadas pelo Governo Regional, sendo este o penúltimo concerto comemorativo.

Amanhã, 2 de julho, as comemorações terminam com a Orquestra Académica e Coros do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng.º Peter Clode.

Devido ao luto nacional, assinalado ontem, pelo falecimento da pintora Paula Rego, este concerto previamente agendado para 30 de Junho, foi adiado para amanhã, 2 de Julho, à mesma hora e também na Praça do Povo.