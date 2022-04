Pedro Calado assume compromisso de melhorar as instalações de Judo no Clube Naval

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, visitou, esta manhã, o Dojo de Judo do Clube Naval do Funchal, cujas instalações estão sediadas no edifício do quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Na visita, efectuada a convite da direcção do clube, por ocasião da inauguração de um novo tapete de judo, avaliado em 7.000 euros, Pedro Calado destacou "o compromisso", assumido pela autarquia, de "olhar para estas instalações que estão a necessitar de alguma recuperação, de alguma beneficiação", adiantando, sobre esta questão, que irá ser pensado, "em conjunto, até numa sinergia, com outras entidade, no sentido de melhorar e ampliar as instalações", explicou.

“No judo tem sido recorrente o aparecimento de novos atletas e é um bom momento de aproveitar, quer o crescimento da modalidade, quer incentivar à prática desportiva, pela nossa juventude».

Ainda sobre a melhoria das instalações, o autarca da capital madeirense afirmou que irá ser estudada qual a melhor solução. "Vamos estudar o que é que será melhor, se é melhorar e ampliar estas instalações, se é pensarmos numas instalações mais adequadas, noutro sítio, onde se possa, eventualmente, trazer outras associações".

Pedro Calado também valorizou "todo o trabalho que tem sido feito em prol do da modalidade" pelo Clube Naval do Funchal, não esquecendo a importância do judo para o "desenvolvimento social, sobretudo, da quantidade de jovens que praticam a modalidade".