Clube Naval da Povoação e Grupo Sousa firmam parceria para potenciar desportos náuticos nos Açores

O Clube Naval da Povoação e o Grupo Sousa, através da Logislink, celebraram, esta quarta-feira, 30 de Março, na sede do Clube, em São Miguel, um protocolo de cooperação que visa dotar este clube açoriano de recursos que possibilitem uma melhoria da qualidade das actividades desenvolvidas.

Ao abrigo do protocolo, o Grupo Sousa/Logislink compromete-se, enquanto parceiro logístico, a apoiar o Clube na prossecução das suas finalidades de promoção da prática de desportos náuticos, designadamente na realização de acções de sensibilização, regatas e outros eventos que promovam as modalidades desportivas ligadas ao mar.

Neste âmbito, cabe ao Grupo Sousa apoiar o clube no transporte marítimo das suas embarcações e equipamentos náuticos em navios operados pelo seu armador GS LINES, vendo, desta forma, reforçada a sua missão na promoção dos desportos náuticos na Região Autónoma dos Açores.

O Grupo Sousa, tendo uma forte ligação com o mar e consequentemente com actividades náuticas, soma uma panóplia de parcerias com várias entidades desportivas em Portugal continental e nas Regiões Autónomas, que visam apoiar iniciativas que promovam a prática da atividade física e o desporto e que se destaquem pelo seu impacto na melhoria da qualidade de vida das populações nos mercados onde opera, formalizando, agora, pela primeira vez, este apoio na Região Autónoma dos Açores.

Na cerimónia de assinatura do protocolo, presidida pelo presidente do Município da Povoação, Pedro Nuno Melo, estiveram presentes André Ávila, presidente da Direcção do Clube Naval da Povoação, e Júlio Medeiros, vice-Presidente, bem como Pedro Amaral Frazão, Administrador e CSO do Grupo Sousa.

O Clube Naval da Povoação é uma associação sem fins lucrativos que fomenta a prática de modalidades desportivas, em especial o desporto náutico, e que tem como objectivos criar centros de formação, promover conferências, organizar eventos de carácter desportivo, recreativo e cultural, e colaborar com outras organizações e associações de carácter humanitário.