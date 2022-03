Pedro Calado candidata-se à Concelhia do Funchal do PSD

Pedro Calado vai candidatar-se à presidência da Concelhia do Funchal do PSD. Foi o próprio a anunciar a intenção de candidatura, esta manhã, em São Vicente, durante a intervenção que fez no Conselho Regional do PSD/Madeira.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal e vogal na Comissão Política do PSD/M deixou claro aos presentes que irá candidatar-se à liderança do órgão de Concelhia onde têm assento os 10 presidentes das Comissões Políticas de Freguesia do Funchal – eleições das Comissões Políticas de Freguesia decorrem no próximo dia 6 de Maio, entre as 18 e as 20 horas, nas diferentes sedes do Partido. Têm também assento na Concelhia do PSD/Funchal o presidente da Assembleia Municipal, representante da JSD e dos TSD e os deputados sociais democratas do Funchal.

Ainda não está definida a data de realização das eleições para as concelhias.