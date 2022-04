Madeira já tem um Guia Regional para a Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal

A Região já tem um Guia Regional para a Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal.

Trata-se de um documento orientador, elaborado pela Direcção Regional dos Assuntos Sociais (DRAS), onde estão congregadas várias medidas promotoras desta conciliação. Neste documento, disponível em formato digital, no site da DRAS, os cidadãos podem consultar, também, a legislação aplicável, os apoios financeiros disponíveis para as implementar, os benefícios desta conciliação para as organizações e para a sociedade em geral, entre outras informações relevantes.

No sessão de encerramento da apresentação pública deste Guia Regional, que decorreu, ontem, no auditório da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, destacou a importância desta temática assegurando que “o Governo Regional atribui à Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal uma enorme relevância, sendo que as medidas que promovem esta conciliação devem ser impulsionadoras da natalidade e da qualidade de vida dos madeirenses e porto santenses, fundamentais para que a Região consiga enfrentar o desafio demográfico que atravessa".

Rita Andrade terminou por agradecer às entidades parceiras do IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Activa pela elaboração destes “instrumentos tão relevantes para que possamos actuar de forma concertada e integrada na promoção da igualdade e da cidadania”.

O momento é agora. Vamos partir para a ação, vamos encontrar as melhores soluções para que, em cada momento, possamos conciliar, otimizar, ouvir e crescer em todas as dimensões da nossa vida: na nossa família, no nosso trabalho e na nossa sociedade, nunca esquecendo que pessoas felizes fazem organizações e famílias felizes, num ciclo que se pretende que venha em contínuo crescendo”. Rita Andrade

A iniciativa contou com a presença dos vários parceiros do IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa.

A abertura ficou a cargo da Directora Regional dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, tendo, logo de seguida, sido apresentado o Guia, pela Directora de Serviços de Igualdade e Cidadania, Mariana Bettencourt.

A ocasião serviu ainda para duas oradoras convidadas debaterem sobre o tema da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal em duas esferas diferentes. Sara Reis Gomes (Bióloga e fotógrafa) trouxe uma apresentação relacionada com a importância da conciliação para a vida familiar e pessoal, como forma de promover a felicidade e o bem-estar. Por outro lado, Lígia Capontes, Presidente da Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CRITE), trouxe a debate o papel fundamental da conciliação, na promoção da igualdade no trabalho e no emprego.