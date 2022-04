No próximo dia 14 de Abril, pelas 10h30, está prevista uma visita à Nova Base da Ryanair no aeroporto da Madeira.

A iniciativa contará com a presença do CEO da Ryanair, Eddie Wilson, CEO da ANA Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonnière, presidente do Turismo de Portugal, Luis Araújo, e do do presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus.