O abandono de carros aumenta no Funchal, sendo que o problema tem maior expressão nas freguesias de São Martinho, Santo António, São Pedro e São Roque. Em 2021, 25% dos veículos abandonados na cidade foram rebocados. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 6 e 7.

Nessas mesmas páginas saiba que a Investimentos Habitacionais da Madeira conta investir 222 mil euros em 53 novos estacionamentos. Quanto à ciclovia do Ribeiro Seco, será desmanchada para criar faixa prioritária.

No que respeita à covid-19, quarta-feira foi o dia mais negro com 7 mortes. Dos 294 óbitos registados desde o início da pandemia, 37 foram em Março. No último domingo estavam activos 3.950 casos. Confira todos os números na página 2.

Na Justiça, saiba na página 4 que foi decretada prisão efectiva por furto qualificado no SANAS. Paulo Rosa Gomes, ex-presidente da associação, vai recorrer da condenação de 3 anos.

Na página 11, a 'Condé Nast' promove em Londres um evento gastronómico focado na Região.

Por fim, destaque para Bárbara Tinoco que vem actuar no aniversário do Clube Naval do Funchal. Todos os pormenores na página 28.

