Câmara de Machico inaugura exposição 'Os Artistas das pORtas'

A Câmara Municipal de Machico inaugura, amanhã, dia 8 de Abril, às 18 horas, a exposição de Arte Contemporânea, intitulada 'Os Artistas das pORtas', com obras da artista Fátima Spínola.

Esta é a segunda exposição de uma série de oito exposições que contam com a curadoria de Jose zyberchema e que trazem à sala de exposições temporárias do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, obras de artistas participantes no projecto 'artE pORtas abErtas'.

Esta segunda mostra propõe ao olhar do público uma selecção de 10 pinturas da artista plástica Fátima Spínola, realizadas no final de 2018, e que agora se apresentam à luz dos acontecimentos marcantes que estão a colocar 2022 na história mundial.

A exposição estará patente ao público até ao dia 29 de Abril. A entrada é livre.