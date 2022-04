Rita Andrade destaca "proactividade" do Clube Desportivo de Garachico

O Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, serviu de palco às comemorações dos 25 anos do Clube Desportivo de Garachico.

Foram vários os momentos de convívio que assinalaram esta data. Desde a performance das ginastas do clube, à actuação a cantar e ao piano de Joana Mendonça, voluntária do clube desportivo.

Na ocasião, a Secretária Regional, Rita Andrade, em representação do presidente do Governo Regional, fez questão de felicitar todo o trabalho desenvolvido pelas direcções e colaboradores que fizeram parte do clube, ao longo destes 25 anos.

“É uma honra para o Governo Regional poder acompanhar todo o trabalho que fazem diariamente. Para além da questão desportiva, esta direcção, liderada pelo seu Presidente Dany Freitas, tem ido muito mais além e de forma proactiva, através de projetos sociais e intergeracionais que engrandecem o âmbito de acção desta instituição", afirmou Rita Andrade.

A governante sublinhou igualmente que “trata-se de um clube desportivo que evoluiu muito nestes 25 anos e tem conseguido dar uma resposta positiva, tanto às gerações mais novas como às menos jovens”.

A secretária regional referiu ainda “conhecer de perto” a realidade do Clube Desportivo de Garachico e relembrou que uma das primeiras visitas que fez, assim que tomou posse, há 6 meses, foi visitar a as instalações do clube.

Na ocasião, foi discutida a possibilidade de alteração dos estatutos do clube para poderem equiparar-se a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), de forma a abranger ainda mais respostas sociais na sua intervenção diária junto da população local.

“Fico na expetativa que consigam a equiparação a IPSS, pois tenho a certeza que com o vosso trabalho, dedicação e perseverança, a população de Câmara de Lobos fica a ganhar”, acrescentou.

A ocasião serviu ainda para uma homenagem a sete personalidades do clube, nomeadamente cinco sócios fundadores e dois ex-dirigentes.