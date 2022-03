Madeirenses marcam presença em iniciativa da União Europeia de Judo

Realizou-se no passado fim-de-semana, em Lisboa o Seminário de Arbitragem e Treino da União Europeia de Judo, que contou com a organização da Federação Portuguesa de Judo.

Nesta iniciativa de âmbito internacional, que teve como objectivo dar a conhecer e actualizar as novas regras e saberes práticos da modalidade, estiveram presentes os árbitros e também treinadores da Região.

Nomeadamente Francisco Rodrigues, árbitro Internacional e treinador dos escalões de competições do Judo Clube da Madeira, César Nicola árbitro Continental e treinador dos escalões de competição do Clube Naval do Funchal e ainda Paula Saldanha, árbitra Continental e Treinadora dos escalões de competição do Grupo Desportivo da Apel.