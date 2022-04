Albuquerque promove Madeira na 'Bitcoin 2022'

O presidente do Governo Regional está nos Estados Unidos, a participar na ‘Bitcoin 2022’, a maior conferência internacional de criptomoeda que começou na quarta-feira e termina, amanhã, em Miami, na Florida. O evento que decorre no Miami Beach Convention Center, tem mais de uma centena de oradores, distribuídos por dezenas painéis.

Miguel Albuquerque fez uma intervenção em que destacou as condições da Região para os investimentos estrangeiros, nomeadamente em criptomoedas.

Numa intervenção divulgada na rede Twitter, sublinhou as vantagens dos investimentos feitos no Centro Internacional de Negócios da Madeira, nomeadamente o facto de as operações em criptomoedas não estarem sujeitas a impostos.

Albuquerque garantiu que a Madeira oferece “excelentes condições” para quem quiser vir trabalhar para a Região, tanto ao nível dos alojamentos como da qualidade das comunicações.

Fora do CINM, a Madeira apresenta, também, uma taxa de impostos sobre as empresas que é “das mais baixas de toda a Europa”.

Em relação aos negócios em bitcoins, acredita ser possível criar um “ambiente favorável” para este tipo de negócios.

Miguel Albuquerque está nos Estados Unidos para estabelecer contactos com empresas tecnológicas que segundo o governante madeirense manifestaram interesse em se instalar no Centro Internacional de Negócios da Madeira.