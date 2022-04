Revista Forbes comete lapso replicado pela imprensa

Miguel Albuquerque subiu, ontem, ao palco da maior conferência internacional de criptomoeda, a ‘Bitcoin 2022’. Palco que utilizou para promover a Madeira e, em particular, o Centro Internacional de Negócios, como o DIÁRIO já tinha noticiado ontem.

Após a intervenção do chefe do executivo Regional, a revista norte-americana Forbes publicou uma notícia em que anunciava que a Região Autónoma da Madeira iria adoptar a Bitcoin como moeda com curso legal, depois de El Salvador o ter feito, em Setembro do ano passado.

Esta notícia não corresponde ao discurso de Miguel Albuquerque na conferência, que apenas diz que “a Madeira acredita no futuro, a Madeira acredita na Bitcoin”, não revelando qualquer intenção da Região adoptar a Bitcoin como moeda com curso legal.

Segundo o gabinete da Presidência do Governo Regional, Miguel Albuquerque "disse o que disse", não tendo anunciado que a Madeira iria adoptar a Bitcoin. É legal utilizar a moeda em transações pessoais, mas, como Região Autónoma de um país que, ainda por cima, pertence à União Europeia, a Madeira não teria abertura para adoptar a Bitcoin como moeda com curso legal.



Ainda assim, a própria Bitcoin Magazine, organizadora da 'Bitcoin 2022' coloca no YouTube o vídeo onde intervém Albuquerque, a par com Joel Bogmar, presidente de Prospera, jurisdição da Ilha Roatán com o título 'Countries Adopting Bitcoin as Legal Tender' (Países Que Vão Adoptar a Bitcoin Como Curso Legal). Inclusive o apresentador, ao receber Miguel Albuquerque em palco, afirma que a Madeira vai adoptar a Bitcoin.



Assista à intervenção completa no vídeo abaixo.

