Caminhada gera nova discórdia entre Calado e Gouveia

A próxima Reunião de Câmara do Município do Funchal foi antecipada para quarta-feira, dia 13 de Abril, e Miguel Silva Gouveia deixou uma crítica implícita junto dos jornalistas presentes nos Paços do Concelho ao indicar que, face à nova data indicada, teria de interromper uma caminhada que tem agendada - neste caso a V Volta à Madeira organizada pela Associação do Caminho Real, da qual é presidente. A jornada pedestre arranca no dia 9 de Abril e finda no dia 16 deste mês.

Confrontado com esta questão enquanto explanava as deliberações de mais um encontro semanal, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, atirou que não gere os destinos da autarquia em função de interesses pessoais.

Eu não giro a vida da Câmara em função dos interesses pessoais das pessoas. Eu desconheço a vida pessoal do engenheiro Miguel Silva Gouveia. Não faço ideia se o engenheiro Miguel Silva Gouveia está no Funchal, nos Açores ou nas Desertas. Não faço a mínima ideia. Sei que na próxima semana é Quinta-feira Santa e sendo Quinta-feira Santa já é um dado mais do que habitual ser tolerância de ponto. Pedro Calado

Tendo em conta o itinerário, Miguel Silva Gouveia deverá estar entre a Calheta e a Ponta do Sol no dia 13 de Abril.

Pedro Calado acrescentou ainda o facto de "há anos" que a Reunião de Câmara "não sendo feita" na Quinta-feira Santa "passa automaticamente para o dia anterior" e que "as pessoas deviam saber disso quando assumem determinados compromissos".

Se o engenheiro Miguel Silva Gouveia não está cá há-de estar alguém a representá-lo. Aliás, já faltou algumas vezes a Reuniões de Câmara e houve outras pessoas que o substituíram. Eu agendo os meus compromissos pessoais em função dos meus compromissos profissionais, não ao contrário. Em primeiro lugar está a Câmara e em segundo lugar está a vida pessoal de cada um. Se o engenheiro Miguel Silva Gouveia não pode estar... paciência. Pedro Calado

Na última Reunião de Câmara já tinha sido aprovada esta tolerância de ponto para a semana da Páscoa, nomeadamente na Quinta-feira Santa e no Sábado de Aleluia.

A V Volta à Madeira pelo Caminho Real foi anunciada em meados de Março. Tendo em conta o itinerário, Miguel Silva Gouveia deverá estar entre a Calheta e a Ponta do Sol no dia 13 de Abril, data para a qual foi agendada a próxima Reunião de Câmara.