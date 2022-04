BE lamenta que executivo da Câmara do Funchal tenha eliminado comemoração solene do 25 de Abril

O grupo municipal do Bloco de Esquerda Madeira considera lamentável que o actual executivo da Câmara Municipal do Funchal, liderado por Pedro Calado, tenha eliminado da agenda a comemoração solene do 25 de Abril.

Para o BE, isto revela "uma total falta de cultura democrática".

É extraordinário que no ano em que se iniciam as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e em que assinalamos mais tempo de vida em democracia do que em ditadura, numa das maiores câmaras do país, o executivo PSD decida abolir a democracia e regressar ao seu velho e bafiento estilo do “quero, posso e mando"". Grupo municipal do Bloco de Esquerda Madeira

Lamentamos que o dr. Calado ainda não tenha percebido que o seu partido, bem como todos os outros, apenas existe porque houve o 25 de Abril neste país; que os partidos são o garante da democracia e da multiplicidade de opiniões da sociedade, caso contrário teríamos um Estado autocrático de um partido único cuja face mais visível está bem patente na invasão russa à Ucrânia". Grupo municipal do Bloco de Esquerda Madeira

No seu entender, "está, assim, à vista de todos" mais uma prova do regime PSD que governa esta ilha há quase 50 anos, que coarcta a liberdade de expressão dos outros partidos e de muitos cidadãos, que não respeita a democracia, porque desconhece os valores que representa".