Calado quer participação activa dos jovens na definição das politicas municipais de juventude

O presidente da Câmara Municipal do Funchal defende que os jovens devem colaborar mais na definição de politicas municipais contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável da cidade. No fundo, Pedro Calado quer uma participação activa e um maior envolvimento dos jovens com a sociedade.

O autarca participou no Conselho Municipal da Juventude do Funchal (CMJF), que se reuniu ao final da tarde desta quinta-feira, na sala da Assembleia Municipal. Neste encontro participaram diversas Associações Juvenis e representantes das juventudes partidárias.

O presidente da CMF, que tem à sua responsabilidade o pelouro da juventude, traçou vários objectivos, assumindo que esta uma das áreas que mais o preocupa, dado o período demográfico difícil que estamos a enfrentar, em que “há cada vez mais pessoas idosas e cada vez há menos jovens”. O incentivo à natalidade é uma das políticas prioritárias.

Entre algumas das medidas já planeadas, Pedro Calado destacou a criação de uma divisão só para área da Juventude, que será chefiada por João Francisco. Além disso, destacou ainda o facto da edição da Feira do Livro, este ano, ser dedicada à juventude, bem como, envolver a juventude no programa das comemorações do 25 de Abril.

O presidente da CMF garante que há condições para uma participação ativa dos jovens de forma dinâmica na governação da cidade, apontando como exemplo, o Conselho Municipal de Juventude do Funchal , em que os jovens que representam as diversas associações e organismos têm voz ativa.