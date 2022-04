Região solidária e pró-activa

O Grupo Parlamentar do PSD sublinha o espírito pró-ativo que tem marcado a atuação do Governo Regional e da nossa população, especialmente em alturas de maior crise, como foi o caso da aluvião de 20 de fevereiro de 2010, dos incêndios no Verão de 2016, da pandemia causada pela COVID-19 e, agora, do conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia.

Numa visita ao Centro onde estão a ser acolhidos cidadãos ucranianos, no âmbito do Roteiro de Solidariedade, a deputada Conceição Pereira lembrou a resposta pronta do Executivo madeirense perante a situação dos turistas ucranianos retidos na Madeira, disponibilizando alojamento temporário, concedendo, prontamente, o estatuto de proteção subsidiária e procurando facilitar a integração na sociedade madeirense daqueles que optaram por permanecer na Região.

A deputada sublinhou que, nesta altura, encontram-se na Região mais de 300 refugiados, referindo que o Governo Regional tudo tem feito para a melhor integração destas pessoas. Umas das medidas mais imediatas, referiu, foi a criação de uma bolsa de famílias de acolhimento para resolver o problema inicial do alojamento, sendo também equaciondas as questões relacionadas com o emprego e o tipo de apoios que poderão necessitar, incluindo a aprendizagem da Língua Portuguesa.

Conceição Pereira destacou, ainda, a mobilização dos madeirenses no acolhimento das famílias nas suas próprias casas, demonstrando um verdadeiro espírito solidário.

“Aquilo que verificamos é que há uma capacidade de mobilização extraordinária por parte dos serviços governamentais e da população para atender àqueles que mais necessitam e isso é um facto tanto no que se refere ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia como em muitas outras situações”, disse.