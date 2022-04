Eurodeputados da Comissão dos Transportes e do Turismo visitam a Madeira

Conforme o que o DIÁRIO noticiou na sua edição de quarta-feira, uma delegação da Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu, liderada pelo eurodeputado Maria-Jean Marinescu, vai visitar a Madeira na próxima semana, entre os dias 11 e 13 de Abril, para fazer um balanço das necessidades de recuperação desta região ultraperiférica.

De acordo com a nota de imprensa, na primeira missão após a pandemia de covid-19, os eurodeputados da Comissão vão vir à Região para “conhecer as necessidades específicas dos sectores do transporte e do turismo regional e para abordar novas formas de integração da protecção da biodiversidade nas infraestruturas de transportes”.

Deste modo, a delegação vai reunir com o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, com autoridades regionais, associações comerciais e empresas madeirenses de transportes e de turismo “para debater os desafios que estes sectores enfrentam devido à pandemia da covid-19 e as oportunidades de recuperação”. Também vão visitar projectos financiados pela União Europeia no porto do Funchal, com vista à recolha de informação em sobre o âmbito e as opções que a UE está a oferecer para apoiar o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas.

Aguardo, com expectativa, poder conhecer as necessidades das regiões ultraperiféricas a respeito do futuro da legislação do pacote 'Fit for 55'. Vamos também fazer um balanço do impacto dos efeitos da pandemia da COVID-19 e da agressão russa à Ucrânia na Madeira. Além disso, o nosso objetivo é partilhar o ponto de situação do nosso trabalho no Parlamento Europeu relativamente a estes aspetos. Maria-Jean Marinescu

Marinescu será acompanhado por outros seis eurodeputados: Cláudia Monteiro de Aguiar (Portugal), Vera Tax (Países Baixos), Josianne Cutajar (Malta), Sara Cerdas (Portugal), José Ramón Bauxá Díaz (Espanha) e Marco Compomenosi (Itália).