Custo dos transportes marítimos de mercadorias "está na base" da escalada de preços

O JPP promoveu esta quarta-feira, 6 de Abril, uma iniciativa política na Assembleia Legislativa da Madeira, onde defendeu que o custo dos transportes marítimos de mercadorias entre a Região Autónoma da Madeira e Portugal Continental torna "o preço dos bens mais caros na Região".

Uma situação que tem sido "particularmente sentida nas últimas semanas com a escalada de preços na electricidade, no gás e nos combustíveis que, inevitavelmente, reflectem-se no aumento do custo de vida na Região”, referiu Élvio Sousa, porta-voz da iniciativa.

O líder parlamentar frisa que “um outro factor que está na base desta escalada dos preços é o preço dos transportes marítimos de mercadorias entre a Madeira e o Continente”, com valores que se reflectem num acréscimo de "18% no custo de transporte marítimo de mercadorias, por quilómetro, quando comparado com os Açores", afiança.

O JPP aproveitou a ocasião para acusar os meios de comunicação social da Região "detidos por grupos económicos de transporte marítimo" de "falta de rigor informativo com a cumplicidade de vários responsáveis governativos”.

"A economia regional encontra-se capturada por monopólios que neste momento usam alguns meios de comunicação social para, não só fazer difundir um 'bipartidarismo chique', como, também, para esconder a verdade e discriminar editorialmente outras forças político-partidárias", concluiu Élvio Sousa.