Negociações para valorização do sector dos Transportes Públicos continua em Maio

Decorreu, hoje, uma reunião promovida pela Direcção Regional do Trabalho que juntou à mesa aquele organismo público e representantes da ACIF e do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Madeira (STRAMM), com o objectivo de conciliação do processo negocial do sector dos Transportes Públicos.

Em nota enviada às redacções, o STRAMM refere que está já agendada para o próximo mês de Maio uma nova reunião, mediante a apresentação da proposta de valorização dos trabalhadores do sector. Esse encontro deverá contar com a presença da Secretaria Regional da Economia, "com o intuito de dar continuidade ao processo negocial", com o Sindicato a perspectiva que já sejam conhecidas que empresas que irão ficar com a concessão do serviço público de transporte rodoviário na Região.