Concerto de Braguinha junta alunos madeirenses, alemães e italianos

O Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro - Torre do Capitão acolheu esta terça-feira, 29 de Março, um concerto de Braguinha protagonizado por alunos madeirenses, alemães e italianos.

A apresentação reuniu alunos da Escola de Primeiro Ciclo com Pré-escolar e Creche de Santo Amaro e elementos das delegações Erasmus+ da Alemanha e Itália. Na plateia estiveram alguns encarregados de educação, que desfrutaram da actividade que integra a Semana Cultural, promovida pela escola até 1 de Abril.

Durante esta semana, a instituição receberá artistas plásticos, músicos, especialistas digitais, escritores, contadores de histórias e desporto, em momentos de workshops, pequenos espectáculos, actividades, aulas experimentais e lanches especiais como é o caso do '5 O´Clock Tea'.

A integração das delegações do programa Erasmus+ deve-se à parceria com escolas europeias no projecto 'Flat Stanley', que visa a “cooperação para a Inovação e a partilha de boas práticas”, no qual deslocaram-se à Madeira cinco professores e quatro alunos. O grupo em mobilidade participa nas várias actividades da semana cultural da escola e ainda percorre a ilha para conhecer os recantos, as tradições e a gastronomia madeirense.