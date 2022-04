'Rali vai à Escola' chega à EB1/PE de Ponta Delgada e Boaventura

A equipa 'SonhoR', Ricardo Gonçalves e Daniel Capelo, a competir com as cores do Clube Desportivo de São Roque, no âmbito do projecto sócio desportivo para a presente época, esteve na passada sexta-feira, 1 de Abril, na Escola EB1/PE de Ponta Delgada e Boaventura, no âmbito do projecto 'Rali vai à Escola', em colaboração com o Plano Regional de Educação Rodoviária.

"O envolvimento da equipa nas temáticas da Educação e a Segurança Rodoviária vai de encontro àquilo que acreditamos ser um dever de contribuir para com a sociedade, sobretudo com as escolas e as iniciativas em torno da Educação Rodoviária e no caso, a sua conexão com o automobilismo", realça a equipa em nota enviada à comunicação social.

A equipa apesar de afastada, por motivos técnicos, do Rali Município de São Vicente, deslocou-se à Escola EB1/PE de Ponta Delgada e Boaventura, contando com a disponibilidade da viatura dos colegas de equipa, José Cláudio Gonçalves e Adelino Freitas (Citroen C2 R2), assim como, de todos os meios de segurança individual dos pilotos, que estiveram em exposição e foram demonstrados a sua utilização a todas as turmas envolvidas nas actividades.

A partilha da experiência da equipa, conhecimento da modalidade, meios, documentos de suporte, história da evolução do automóvel e da competição na Região Autónoma da Madeira até aos moldes actuais, equipamentos e padrões de segurança, contou com a colaboração dos seus patrocinadores e parceiros, tendo resultado numa "profícua interacção com a comunidade escolar", realça a equipa.

Além da sessão teórico-prática, com recurso à vídeo-projecção dos diferentes conteúdos, imagens e vídeos, deslocaram-se igualmente os alunos junto da viatura de competição, que esteve dentro das instalações escolares, para que em segurança e acessível, todas as crianças tivessem oportunidade de avaliar, 'in loco', as características e elementos de segurança da viatura, em face da prévia sessão teórica, numa sempre desafiante e estimulante partilha de conhecimentos, que envolveu todas as crianças e graúdos.