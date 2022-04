MPT insta Governo Regional a promover políticas públicas saudáveis

Em nota enviada à comunicação social, o MPT Madeira descreve-se como sendo "um partido humanista e ecológico", pelo que defende o ser humano como centro de todas as políticas".

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, o MPT analisou um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico sobre o perfil de Saúde de Portugal em 2021. Na nota assinada pelo coordenador do partido, Valter Rodrigues, lê-se que foi concluído que: "1) Apenas metade dos portugueses afirmam estar de boa saúde, com grandes disparidades por escalão de rendimentos. 2)Em Portugal, mais de quatro em cada dez adultos sofrem de uma doença crónica. 3)Cerca de um terço das mortes podem ser atribuídas a factores de risco comportamentais e ambientais. 4) Comparando com UE, Portugal é um dos países com piores indicadores de saúde".

De forma a diminuir os factores de risco, o MPT insta o Governo Regional a promover políticas públicas saudáveis, estendendo a toda a população os apoios à prática do desporto, aumentando o rendimento disponível das famílias, através de "transportes públicos gratuitos, refeições gratuitas para estudantes e aumento do salário mínimo", promovendo fontes de energia alternativas e políticas antitabágicas, assim como antialcoólicas.