MPT considera necessário "desonerar as famílias"

Observa-se uma escalada de preços em bens essenciais, tais como como alimentação, combustíveis e alojamento. Uma vez que a opção de aumento de salários não está em cima da mesa, o MPT considera que é necessário desonerar as famílias.

A posição foi assumida hoje, dia 2 de Abril, por coordenador do MPT-Madeira, Valter Rodrigues, em nota remetida à imprensa.

Para além de defender transportes públicos gratuitos e carreiras "que satisfaçam as necessidades dos utentes", o MPT defende a refeições gratuitas aos estudantes nas escolas e universidades, que neste último caso dizem ser "cerca de 41 mil".

"Eventualmente, se a situação se agravar, os serviços prestados por estas cantinas públicas poderá ser estendido a toda a população", acrescenta o também deputado municipal do Funchal.

O MPT estima que "o custo desta medida seria inferior a duas estradas das Ginjas por ano ou a um teleférico no Curral das Freiras por ano ou ao custo dos tachos do Governo Regional da Madeira".

"No limite, se esta ajuda fosse dada aos 250 mil habitantes da RAM, o custo seria inferior a 10% do Orçamento do Governo Regional", sustenta o líder do Partido da Terra.