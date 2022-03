Grupo Parlamentar do PSD destaca capacidade de inovação dos empresários madeirenses

Numa visita à Ilhopan, integrada no Roteiro de Proximidade, desta vez dedicado à Marca Madeira, esta quinta-feira, 24 de Março, o Grupo Parlamentar do PSD destacou a capacidade que os empresários madeirenses têm demonstrado na evolução dos seus negócios e dos seus produtos.

Na ocasião, o deputado Carlos Rodrigues sublinhou que existem empresas na Região que “são autênticos casos de sucesso e que, trabalhando produtos tradicionais, encontraram formas de dinamizar e de inovar”, quer com novas formas de produção, quer com a abordagem a novos mercados, quer com políticas comerciais mais agressivas.

Empresas essas que, segundo o deputado, são exemplo de que os produtos tradicionais, genuínos e da marca Madeira, são produtos onde as apostas "podem e devem ser feitas, desde que exista, de facto, essa capacidade de inovar e de adoptar novas tecnologias, não só no sentido físico da palavra, mas também ao nível dos aspectos comerciais e de abordagem de mercado".

Carlos Rodrigues realçou que vários produtos regionais têm se afirmado não só no mercado regional como nacional e internacional, investimento que ao seu ver, "tem merecido o apoio e incentivo do Governo Regional, tanto ao nível da redução da carga fiscal, através da baixa do IRC, como das ajudas à exportação, possibilitando o aumento do volume de vendas e rentabilidade destas empresas".

“Nestes dois dias de Roteiro estamos de facto a encontrar exemplos fundamentais de que a economia baseada em produtos tradicionais é uma economia que tem futuro, desde que da parte das empresas haja esta capacidade e este empreendedorismo de alcançar novos mercados e de utilizar novas técnicas para potenciar os produtos”, disse.