PSD destaca papel das Instituições Particulares de Solidariedade Social

No âmbito do Roteiro de Solidariedade, o grupo parlamentar do PSD destacou esta terça-feira, 5 de Abril, a importância das sinergias entre as entidades públicas e privadas em matéria de solidariedade, numa vista à Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA).

Na ocasião, a deputada Rubina Leal relevou o papel das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) “na construção de uma sociedade mais solidária e socialmente mais justa e mais coesa”.

A deputada sublinhou ainda que, na Região, existem “políticas públicas que assentam num verdadeiro compromisso solidário”, em sinergias e num “trabalho complementar entre as diferentes entidades, em que a grande preocupação é a de dar resposta, de uma forma imediata e pronta, aos mais desfavorecidos, necessitados e àqueles que têm mais dificuldades".

“Existem critérios muito bem definidos, fiscalização e método”, disse, salientando que todos esses aspectos fazem com que, na Região, exista uma estratégia suportada em medidas e programas centrados nas pessoas e dotados de princípios e valores solidários, com o objectivo de minimizar as desigualdades sociais.