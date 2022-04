DGARTES apoia quatro projectos de artes performativa da Madeira no valor de 90 mil euros

A Direcção-Geral das Artes (DGARTES) anunciou esta segunda-feira, 4 de Abril, a decisão final do apoio a projectos no âmbito da criação e edição das artes performativas, sendo que serão apoiados, este ano, 160 projectos, dos quais seis são da Madeira.

Até ao final de Junho de 2023, serão desenvolvidos 160 projectos de artes performativas nos domínios da criação e edição, em todo o país, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O principal objectivo do financiamento, refere a DGARTES, é "incentivar a conceição, execução e apresentação de obras, residências artísticas, interpretação de repertório (na área da música) e/ou projectos na vertente da edição e publicação nacional de obras em suporte físico ou digital, estimulando a oferta cultural nas áreas de circo, dança, música, ópera, teatro, artes de rua e cruzamento disciplinar".

Na Madeira viram aprovados para apoio os projectos da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Avesso, com a peça de teatro 'Feiticeiro da Calheta', no valor de 30.000 euros, da Associação Cultural Refrão Protagonista, com a peça de teatro 'Livrai-nos da Peste!', no valor de 20,000 euros, o projecto de Ricardo Miguel Coelho de Brito com a peça de teatro 'O infinito estrangeiro', no valor de 20,000 euros e o projecto na área da música de Marta Sofia Vieira Silva, 'Reviralho' com 20.000 euros de apoio.

No total, os projectos da Região Autónoma da Madeira receberão 90 mil euros.