600 mil euros atribuídos às associações do concelho de Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos assinou, esta manhã, protocolos de apoio com 45 instituições sociais, culturais e desportivas do Concelho, com um investimento global de cerca de 600 mil euros.

Segundo o presidente Pedro Coelho, a transferência de verbas dos apoios hoje celebrados, será feita em função das actividades realizadas, numa lógica de responsabilidade financeira e maximização de recursos.

“No ano transacto, dada a incerteza provocada pela situação pandémica, as verbas foram atribuídas pela primeira vez em função da realização das atividades programadas por parte das associações. O modelo resultou pelo que adotamos de forma permanente a realização das transferências serão realizadas em função da concretização das ações programadas. Uma maneira de garantir aos contribuintes câmara-lobenses que o seu dinheiro é canalizado de forma eficiente e economicamente responsável". Pedro Coelho

Este ano serão atribuídos apoios perto dos 600 mil euros, o que representa um acréscimo percentual de cerca de 2% face aos apoios atribuídos em 2021, que foram de 590.232,00 euros. Este aumento da verba resulta do acréscimo do apoio da autarquia a projectos sociais e culturais que serão desenvolvidos no concelho.

No que diz respeito às associações desportivas há uma redução percentual de valores a atribuir na ordem de 1% que refletem a evolução demográfica que se traduziu na diminuição do número de atletas federados.

A nota de imprensa dá ainda conta que uma “fatia significativa deste valor, 295 mil euros, servirá para garantir a operacionalidade, capacidade de intervenção e grau de prontidão do dispositivo de socorro da Corporação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos”, entidade que é importante no socorro, emergência e protecção da população e bens.