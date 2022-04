Subsídios de apoio social na pandemia foram de 12,6 milhões de euros

A manchete desta segunda-feira, 4 de Abril de 2022 refere que a Pandemia rendeu 12,6 milhões em subsídios de apoio social, à qual complementa-se que a "ajuda da Segurança Social direccionada para indivíduos e famílias em risco de pobreza e exclusão subiu 2,1% entre 2020 e 2021". Para ler na página 3.

A foto principal aponta ao rescaldo com incêndio no armazém dos supermercado Pingo Doce na tarde/noite de sábado, mas já com um 'passo em frente'. Logislink ajuda Pingo Doce a garantir armazenamento. A explicação para tão rápida solução vem a seguir: "Parceria entre o Grupo Sousa e a Jerónimo Martins permite assegurar a distribuição alimentar através do centro de logística da Cancela." E ainda a investigação: "PJ segue rasto de curto-circuito na investigação ao incêndio." Leia todos os desenvolvimentos nas páginas 8 e 9.

Também com direito a foto na primeira página a desilusão maritimista ontem em casa. Quebrou-se a fortaleza intitulamos e acrescentamos: "Marítimo foi derrotado pelo aflito Tondela (1-3) e somou o sexto jogo em casa sem vencer". Leia a crónica e as reacções nas páginas 12 e 13.

Noutra temática, noticiamos que Nova acção social escolar protege crianças refugiadas, uma vez que a "revisão da regulamentação que vigora no próximo ano lectivo está praticamente concluída", aponta. Para saber mais leia a página 10.

Por fim, saiba que novo membro do Governo da República, Paulo Cafôfo leva madeirenses para o gabinete das 'Comunidades'. A ler na página 5.

