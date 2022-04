Câmara de Lobos assinalou o Dia Internacional da Actividade Física

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos assinalou esta quarta-feira o Dia Internacional da Actividade Física, com um 'peddy paper' pela baixa da cidade e uma aula de ginástica de manutenção na qual participaram cerca de três dezenas de utentes do programa 'Saúde Rural', promovido pela Divisão de Intervenção Social da autarquia.

Este programa leva, todas as semanas, a actividade física a cerca de meia centena de seniores das freguesias que não têm Centro Comunitário, nomeadamente o Curral das Freiras, o Jardim da Serra e a Quinta Grande.

Pedro Coelho esteve presente na iniciativa deixando a garantia de que a actividade física, direccionada para esta camada etária, continuará a ser uma das apostas da autarquia no sentido de continuar a promover o envelhecimento positivo dos munícipes seniores.

Note-se que as iniciativas levadas a cabo pela Divisão de Intervenção Social têm garantido alguns prémios ao concelho, como é exemplo o galardão 'Município Amigo do Desporto', com o qual tem vindo a ser distinguido há seis anos consecutivos.