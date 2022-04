Deputados do PSD-Madeira esperam postura “mais atenta e colaborante” por parte da República

Em véspera da discussão do Programa de Governo para os próximos, os deputados do PSD-Madeira à eleitos à Assembleia da República, Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa e Patrícia Dantas, afirmaram que “não há razões objetivas para que a Região continue a ser discriminada pelo Governo da República, neste mandato que agora se inicia, discriminação essa que, a acontecer, terá, obviamente, uma leitura política”, referiram, acrescentando que encaram esta nova Legislatura como “uma oportunidade para trabalhar, verdadeiramente e de forma concertada e responsável, em nome dos interesses de todo o território nacional, onde se inclui a Madeira”.

“A defesa da Madeira e de todos os Madeirenses continuará a ser a razão maior de todo o trabalho a desenvolver no parlamento nacional. Esperamos uma postura mais atenta, colaborante e aberta ao diálogo, por parte do Governo Central, no que toca à Região ”

Para além disso, os deputados madeirenses também sublinharam a importância do encontro que será estabelecido, a curto prazo, entre o Presidente do Governo Regional da Madeira e o Primeiro-Ministro, como forma de materializar esse mesmo diálogo e a necessária articulação com vista à resolução dos inúmeros dossiês que se encontram pendentes na República, alguns dos quais da máxima urgência para a Região. “Da parte do Governo Regional e dentro daquela que será a nossa intervenção na Assembleia da República, haverá, tal como sempre, a maior abertura para trabalhar em nome do que é essencial aos Madeirenses”, asseveram.

“Aquilo que esperamos é que esta Legislatura sirva para honrar compromissos há muito assumidos que foram sendo negligenciados para prejuízo de todos os Madeirenses e é essa a nossa expetativa, neste momento”, reforçam, acrescentando que “não há quaisquer fundamentos para que se continuem a adiar soluções, quando existe um Governo da República que tem maioria absoluta – e não poder absoluto – e que se comprometeu a trabalhar em nome de todos os Portugueses”.