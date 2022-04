PSD considera "urgente" a requalificação e a construção de esquadras da PSP na Madeira

O deputado do PSD-M, Brício Araújo, considera que muitas das esquadras da Polícia de Segurança Pública são precárias, não têm as condições adequadas quer para o exercício da missão, como também para receber as pessoas.

Foi desta forma que o deputado Brício Araújo justificou a apresentação de um projecto de resolução por parte do Grupo Parlamentar do PSD, na Assembleia Legislativa da Madeira, que recomenda ao Governo da República a construção e requalificação de esquadras da PSP na Região.

O deputado apontou os “problemas infraestruturais muito graves” em esquadras como Machico, Calheta, Santa Cruz, Ponta do Sol, Porto Santo, pelo que se impõe que o Governo da República, que é quem tem competência nesta matéria, dê “uma atenção especial” a esta situação e possa “honrar os compromissos que foi assumindo ao longo dos tempos relativamente às obras nas esquadras”.

Além disso, o PSD retoma, através deste projecto de resolução, um tema que já foi alvo de discussão, em 2015, na Assembleia Legislativa da Madeira, através de uma proposta de esquadra para o Caniço. “Isso foi discutido, inclusivamente existe um princípio de compromisso pelo Governo da República, mas nunca foi cumprido”, disse.

Nesse sentido, sobre esta questão e sobre a situação das esquadras no geral, o Grupo Parlamentar do PSD entende ser fundamental tomar “uma posição muito firme” que traduza uma vontade da Assembleia Legislativa da Madeira sobre estas matérias e que “alerte para a necessidade urgente de realizar obras em muitas das esquadras da Região Autónoma da Madeira, mas também de construir esquadras em zonas populacionais e estratégicas que precisam verdadeiramente de ter uma presença física da Polícia de Segurança Pública.”