Associação Barmen da Madeira parte em busca de título nacional

A Associação Barmen da Madeira parte amanhã rumo ao Algarve, onde vai disputar o Concurso Nacional, que tem por objectivo selecionar o melhor Barmen Português para representar Portugal no campeonato Mundial de Cocktails. O concurso mundial vai realizar-se em Novembro, em Cuba.

No total, 8 barmen foram seleccionados para representar a Madeira, através do concurso regional que decorreu no Mercado dos Lavradores.

A Associação Barmen da Madeira já conta com vários títulos de campeões Mundiais.

Alberto Silva, presidente da direcção, está confiante na sua equipa: "Estamos preparados, como sempre, para levar o bom nome da Madeira além fronteiras".