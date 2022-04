PSD/Madeira promove conferência ‘A guerra na Ucrânia. Análises e consequências’

O Gabinete de Estudos e Relações Externas (GERE) do PSD/Madeira promove, na próxima segunda-feira, 4 de Abril, a Conferência ‘A guerra na Ucrânia. Análises e consequências’. A iniciativa que será realizada em formato presencial (na Sede Regional do PSD/M – Rua dos Netos) e online (com transmissão em direto na página do Facebook do Partido), tem início marcado para as 18h30.

A Conferência ‘A guerra na Ucrânia. Análises e consequências’ terá como oradores Inna Ohnivets, Embaixadora da Ucrânia em Portugal (online); Diana Soller, Especialista em Política Internacional (online); Henrique Burnay, Especialista em Assuntos Europeus (online); Valentyna Chan, Associação dos Ucranianos na Madeira (presencial); Paulo Neves, Diretor GERE – Moderador (presencial); Dionísio Andrade, GERE – Coordenador para as Relações Internacionais e Diplomacia Económica (presencial).